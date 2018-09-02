Введение эмбарго – эксперт рассказал, какие санкции остановят Россию

Россию может остановить введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от SWIFT.

Доктор экономических наук Эрик Найман считает, что Россию может остановить введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от SWIFT, сообщает УНИАН.

Он добавил, что полноценный пакет санкций против РФ находится на стадии доработки.

– Реально Россию может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от SWIFT. Но так как впереди запрет на продажу энергоносителей из Ирана, который вступит в силу в ноябре, то одновременный аналогичный пакет санкций против России приведет к… взлету цен на нефть ($200 за баррель, а то и выше), – считает Найман.

Читайте: Санкции против России: какие последствия и к чему они приведут



К слову, Кабмин внесет на рассмотрение СНБО перечень из 19 компаний, в которых должны быть применены санкции за незаконное строительство Керченского моста.