Путин мечтает о развале Евросоюза – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин мечтает о развале Евросоюза.

Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы Европейский Союз развалился, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT.

– Я уважаю Владимира Путина, я – один из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны построить новую архитектуру безопасности… Но мечта Владимира Путина – демонтаж Европейского союза, – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что сейчас Россию нельзя назвать примером страны, которая соблюдает права человека.

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К слову, МИД официально внесет на рассмотрение президенту Петру Порошенко пакет документов о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.