Нет уже 2 недели. Куда исчез Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын исчез с публичного пространства после “тупика” в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова.

Государственные СМИ КНДР не публикуют материалы о деятельности Ким Чен Ына с 20 августа, пишет южнокорейская газета The Chosun Ilbo.

Тогда он появился на похоронах экс-министра народных вооруженных сил КНДР Ким Ен Чхуна.

До этого Ким принял участие в большом количестве публичных мероприятий, посещая фабрики и фермы по всей стране.

Это наталкивает на мысль, что Ким исчез, когда международное сообщество решило снова “закрутить гайки”.

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Однако издание не исключает, что Ким Чен Ын решил просто отдохнуть.

В свою очередь чиновники в правительстве Южной Кореи, которые готовятся посетить Пхеньян в среду, не уверены в проведении встречи с лидером КНДР.

Ранее КНДР отклонила предложения США по денуклеаризации Северной Кореи, назвав их “бандитскими”.

Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images