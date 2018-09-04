Нет уже 2 недели. Куда исчез Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын исчез с публичного пространства после “тупика” в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова.
Государственные СМИ КНДР не публикуют материалы о деятельности Ким Чен Ына с 20 августа, пишет южнокорейская газета The Chosun Ilbo.
Тогда он появился на похоронах экс-министра народных вооруженных сил КНДР Ким Ен Чхуна.
До этого Ким принял участие в большом количестве публичных мероприятий, посещая фабрики и фермы по всей стране.
Это наталкивает на мысль, что Ким исчез, когда международное сообщество решило снова “закрутить гайки”.
Читайте: Не возлагаем чрезмерных надежд – Белый дом о разоружении КНДР
Однако издание не исключает, что Ким Чен Ын решил просто отдохнуть.
В свою очередь чиновники в правительстве Южной Кореи, которые готовятся посетить Пхеньян в среду, не уверены в проведении встречи с лидером КНДР.
Ранее КНДР отклонила предложения США по денуклеаризации Северной Кореи, назвав их “бандитскими”.
Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images