Решение ЕС и “булава” США: что остановит Северный поток-2

Наиболее реалистичным способом остановить строительство газопровода Северный поток-2 в Украине считают введение санкций США.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что остановить строительство газопровода Северный поток-2 возможно только двумя способами – решением на уровне ЕС и американскими санкциями.

Об этом дипломат заявил в интервью Европейской правде.

Шансы принять соответствующее решение на уровне ЕС Мельник оценил как “невысокие”. Более реалистичным путем посол считает введение американских санкций.

– Второй путь – это”булава” американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект.

По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается, – сказал Мельник.

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По его словам, санкции США могут вызвать обратную реакцию в ЕС относительно санкционной политики и размытие инструмента санкций как такового.

– А санкции для нас, как вы понимаете, это альфа и омега, это все, вокруг чего строится взаимодействие с союзниками по отношению к России, – добавил дипломат.

Как сообщалось, в США завершают работу над законопроектом о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.