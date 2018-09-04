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Вслед за Apple: стоимость компании Amazon превысила $1 трлн

Компания Amazon.com, Inc. стала второй американской компанией, стоимость которой достигла $1 трлн.

Цена акций Amazon за год выросла вдвое, сообщает AP.

Читайте: Как в тропическом лесу: Amazon открыла офис-сферу за $4 млрд

Следовательно, цена акции Amazon достигла уровня в $ 2050,2677 за штуку, чтобы рыночная стоимость компании выросла до значения в $1 трлн.

Ранее Факты ICTV писали, что рыночная стоимость американской компании Apple Inc. в ходе торгов 2 августа превысила $1 трлн.

Фото: dreamstime.

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