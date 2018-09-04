Смоленская катастрофа: РФ могла подделать черные ящики

Расследователи Смоленской авиакатастрофы имеют предположение, что РФ подделала бортовые самописцы с самолета Ту-154М Леха Качиньского.

Россия зарегистрировала в протоколе обнаружены четыре черные ящики, однако Ту-154М не имеет их в таком количестве, заявил глава подкомиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы, экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич, пишет Польское радио.

– Существует предположение о том, что черные ящики были подделаны. Наличие двух пар подобных, но отличающихся, черных ящиков, наводит на мысль, что речь идет о подделке, – заявил он.

Мацеревич добавил, что если россияне не согласны с этим, то Международная организация гражданской авиации должна вмешаться в расследование.

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Вместе с тем, экс-министр нацобороны рассказал, что расследование Смоленской авиакатастрофы постоянно продолжается.

Сейчас подкомиссия завершает реконструкцию обломков, сделанных на основании фотографий.

По словам Мацаревича, Национальный авиационный научно-исследовательский институт в США обрабатывает воспроизведения хода событий.

Напомним, самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, погибли все 96 человек.

Через 8 лет после авиакатастрофы Россия разрешила Польше впервые осмотреть обломки самолета Ту-154М Леха Качиньского.

Фото: Gazeta Polska