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Спецоперация ФСБ: в России уничтожили 77 кг яблок

Яблоки раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.

Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 килограммов яблок.

Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе территориального управления ведомства.

– В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения, — говорится в пресс-релизе.

Коробки с плодами были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга, какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.

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Яблоки срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода Интер в Верх-Нейвинске и там уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.

Как сообщалось, ЕС согласовал продление действия санкций против РФ на полгода.

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