В Бразилии таксист высадил слепую женщину и нахамил ей

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) водитель Uber высадил слепую женщину не в указанном месте.
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) водитель Uber высадил слепую женщину не в месте назначения и начал хамить ей, сообщает Reuters.
– Он остановил машину, начал кричать на меня и сказал, что слепота – это мое наказание, – рассказала пассажирка.
Кроме того, водитель отказался выключить кондиционер во время поездки.
Читайте: В Японии запустили первое беспилотное такси
Случай получил огласку из-за того, что у женщины популярный блог в Youtube и Instagram, где она рассказывает о жизни слепых людей.
Компания принесла свои извинения за поведение водителя, но не вернула деньги.
К слову, в Ровно двое пьяных пассажиров напали на таксиста, который подвозил их. Мужчине пришлось отстреливаться.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+