В Бразилии таксист высадил слепую женщину и нахамил ей

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) водитель Uber высадил слепую женщину не в указанном месте.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) водитель Uber высадил слепую женщину не в месте назначения и начал хамить ей, сообщает Reuters.

– Он остановил машину, начал кричать на меня и сказал, что слепота – это мое наказание, – рассказала пассажирка.

Кроме того, водитель отказался выключить кондиционер во время поездки.

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Случай получил огласку из-за того, что у женщины популярный блог в Youtube и Instagram, где она рассказывает о жизни слепых людей.

Компания принесла свои извинения за поведение водителя, но не вернула деньги.

К слову, в Ровно двое пьяных пассажиров напали на таксиста, который подвозил их. Мужчине пришлось отстреливаться.