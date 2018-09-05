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Обоим под 40: обвиняемые по делу Скрипалей засветились на камеру

Лондон выдал национальный и международный ордера на арест Петрова и Боширова.

Двух россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в заговоре с целью убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, запечатлела камера видеонаблюдения.

– Подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения на Уилтон-Роуд в воскресенье незадолго до нападения, – сообщается в Twitter BBC News.

В свою очередь, Скотланд-Ярд и Королевская уголовная прокуратура Великобритании заявляют, что имеются “достаточные доказательства” для того, чтобы обвинить этих россиян в организации атаки в Солсбери, пишет Интерфакс.

Шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу сообщил, что власти выдали национальный и международный ордера на арест Петрова и Боширова.

По информации BBC News, Петров и Боширов находились на территории Великобритании под вымышленными именами, возраст каждого из них – “примерно 40 лет”.

Петрова и Боширова сняла камера наблюдения. Фото: PA Images/ТАСС.

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4 марта Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в английском городе Солсбери.

10 апреля из больницы выписали дочь Скрипаля Юлию. Ее перевезли в некое безопасное место. Самого Скрипаля выписали из больницы 18 мая.

Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, но Москва отрицает обвинения. К концу марта более 25 стран поддержали версию Великобритании и в знак солидарности выслали более 140 российских дипломатов.

Фото: Twitter.com/BBCDanielS

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