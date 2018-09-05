Отравление в Эймсбери: эксперты подтвердили использование Новичка

Экспертиза подтвердила использование нервно-паралитического вещества Новичок во время отравления в Эймсбери.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила оценку Британии о том, что во время атаки в Эймсбери были применен нервный агент Новичок такого же типа, что и во время атаки против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

– Независимый отчет ОЗХО сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства, по которой было идентифицировано химическое вещество, из-за которой погибла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджесс. Это был нервный агент Новичок такого же типа, который использовался при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году, – говорится в сообщении МИД Великобритании.

Читайте: Санкции в действии: швейцарский банк заморозил $5 млрд денег РФ

В МИД напомнили, что за применение химического оружия на улицах Великобритании несет ответственность Россия.

– Безрассудство Российского государства в ввозе нервно-паралитического вещества в Великобританию и полное игнорирование безопасности граждан – ужасно и безответственно, – заявили в Лондоне.

Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери.

Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

В июне от отравления неизвестным веществом пострадали два человека в соседнем городе Эймсбери.

Дон Стерджесс умерла, а ее партнер, 45-летний Чарли Роули до сих пор остается в критическом состоянии в больнице.

Фото: Dreamstime