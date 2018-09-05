РФ нанесла авиаудар по Идлибу: погибли мирные жители

Российская и сирийская авиация нанесли удар по сельской местности на западной границе провинции Идлиб.

В результате авиаудара погибли не менее 13 мирных жителей, сообщает Reuters со ссылкой на данные сирийского наблюдательного пункта по правам человека.

Отмечается, что авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег РФ от опрометчивой атаки на Идлиб.

В Совбезе ООН в пятницу проведут встречу в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

– Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать. Но они не могут сделать это с помощью химического оружия, – заявила на пресс-конференции посол США в ООН Никки Хейли.

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Напомним, в ночь на 14 апреля Вооруженные силы США, Франции и Великобритании нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии.

Фото: Chris McGrath/Getty Images