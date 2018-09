Дело Скрипалей: имена и фото подозреваемых россиян

Британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом Новичок бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года. Полицейские подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, пишет ZN.UA.

По данным телеканала Skynews, помощник комиссара лондонской полиции Нил Басу сказал о том, что подозреваемые, вероятно, перемещались под псевдонимами, а Петров и Боширов не являются их настоящими именами.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu

— Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.