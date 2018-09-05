Трамп требовал от Пентагона уничтожить Асада – Washington Post

Президент США Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки против гражданских требовал от Пентагона ликвидировать президента Сирии Башара Асада.
Об этом говорится в новой книге члена редколлегии Washington Post Боба Вудворда, отрывки из книги опубликованы на сайте газеты.
После химатаки в Сирии в апреле 2017 года Дональд Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Маттису и заявил: “Давайте, ***, убьем его! Давайте действовать! Давайте уже, ***, убьем их!”.
В ответ Маттис сказал, что займется этим, а своему советнику заявил: “Мы не будем ничего такого делать. Мы будем действовать более взвешенно”.
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Позже в процессе консультаций были разработаны варианты проведения военной операции против Сирии, которую Трамп наконец одобрил.
Были нанесены ограниченные ракетные удары в Сирии по военных объектах, где могли изготавливать химическое оружие.
В то же время постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент США никогда не обсуждал возможность физического уничтожения Башара Асада.
– Я ни разу не слышала, чтобы президент обсуждал возможность убийства Асада, – сказала она, добавив, что участвует во встречах, на которых руководство США обсуждает сирийскую тематику.
Ранее стало известно, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, РФ сделала США тайное предложение по Сирии.
Фото: Al Drago/Getty Images