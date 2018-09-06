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Блокирование Северного потока-2. Что скажет Швеция

В Швеции большинство политических партий выступают за блокирование строительства российского газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2

Для этого Sveriges Radio провело опрос среди представителей разных партий об их отношении к проекту.

– Северный поток-2 – это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект, – заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем.

А евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

Председатель Партии Зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Йонас Эрикссон отметил, что Швеция раньше столкнулась со сложностями в применении международного права против Северного потока-2, поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.

Член Совета по делам Евросоюза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.

Читайте: Инвестор Северного потока-2 испугался санкций США

Как сообщалось, в США завершают работу над законопроектом о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Фото: Getty Images

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