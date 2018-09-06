Эпидемии, пожары и голод. России пророчат климатический апокалипсис

Изменения климата, вызванные антропогенными выбросами парниковых газов, приведут к росту числа стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев на территории России, предупредили в Минприроды РФ.

Согласно докладу Минприроды РФ, климат в России изменяется быстрее, чем в других местах планеты, а среднегодовые температуры росли на 0,45 градуса Цельсия каждое десятилетие в период с 1976 по 2017 год.

Причиной ведомство называет промышленные выбросы во всем мире, большие объемы которых вызваны экономическим ростом и увеличением населения, пишет Коммерсант.

В центральных и южных районах РФ будет наблюдаться рост числа смертей среди людей старшего возраста из-за жары.

Лесные пожары и горящие торфяники приведут к увеличению уровня загрязнения воздуха, что в сочетании с высокими температурами станет причиной распространения респираторных заболеваний (астма, пневмония, туберкулез).

Кроме того, россияне станут чаще страдать от острых кишечных заболеваний, паразитов, опасных инфекций (сибирская язва, клещевой энцефалит, малярия).

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Засухи станут более частыми и масштабными, что нанесет удар по сельскохозяйственному производству.

Большое распространение получат вредители лесных экосистем. В целом, ожидается серьезное сокращение лесных ресурсов из-за учащения пожаров и роста площади возгорания.

Также серьезными окажутся последствия таяния вечной мерзлоты. Нарушится нормальная работа всех видов инфраструктуры, включая дороги, трубопроводы, здания и инженерные сооружения, в том числе те, что относятся к добывающим отраслям.

В связи с этим возможны загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, токсичными и даже радиоактивными веществами.

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