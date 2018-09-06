История санкций в мире: к чему приводили и что ждет Россию

Как действуют санкции, самые яркие примеры их применения в мире, и к чему приведут санкции против России – в эксклюзивном материале Фактов ICTV с популярным политическим аналитиком Олегом Пономарем.

Практически каждый день в новостях появляются упоминания о санкциях в отношении юридических или физических лиц и отдельных стран.

По понятным причинам сейчас больше всего слышно о санкциях против России.

Из-за такого частого и обильного потока информации о санкциях, многим начинает казаться, что это лишь пустые слова, которые никак не влияют на политику стран.

А возвращались ли вы к истории санкций?

Первый известный пример использования экономических санкций был зафиксирован в Древней Греции. В 423 году до нашей эры Афины, доминировавшие в Элладе, запретили купцам из области Мегара посещать свои порты и рынки.

Сегодня санкции более масштабные, но также нацелены на медленное удушение оппонента, должны мешать ему использовать все свои мощности для проведения экономической политики.

Факты ICTV поговорили с авторитетным политическим аналитиком Олегом Пономарем о мировых санкциях и разобрались, как они действовали на разные страны.

Мы взяли 4 самых масштабных и известных случая, когда накладывались санкции.

Кроме того, в этом контексте обсудили и санкции против России.

Причины накладывания санкций

Чаще всего санкции накладывают США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и страны западной Европы.

Санкции накладываются на страны в нескольких случаях.

Во-первых, если страна является тоталитарной или занимается геноцидом собственного народа, не соблюдает их прав и свобод.

Сюда же входят державы, у которых нет свободы прессы, слова, религии, а за любое инакомыслие жестко наказывают.

А второй случай – это внешняя агрессия, то есть идет нарушение общепринятых международных норм, например, нападение на соседнюю страну.

Куба

Ярчайший пример – это Куба. Тоталитарное государство, которое не давало никаких прав и свобод для населения и всем правила коммунистическая партия Кубы.

Население там было беззащитное и нищее – $10-20 была месячная зарплата. Пропаганда, промывка мозгов, людей бросали в тюрьмы за инакомыслие.

Первые санкции против Кубы были введены в 1960 году, когда во время революции с Фиделем Кастро, они без всяких юридических оснований конфисковали американскую собственность на Кубе.

А в 1996 году был принят закон, который вводил санкции и против иностранных компаний, торгующих с Кубой.

И вот, сейчас мы видим, что Куба полностью капитулировала.

По состоянию на март 2014 года потери кубинской экономики от ограничений оценивались в $116 млрд.

Кстати, при Бараке Обаме между двумя странами начался недолгий период потепления. Были восстановлены дипломатические отношения.

Тем не менее все санкции США так и не сняли, а новый американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что он не будет продолжать курс своего предшественника.

Это и есть то, ради чего вводились санкции.

Однако страна меняет конституцию, разрешает интернет, политическое инакомыслие, частную собственность, восстановила авиасообщение с США.

Куба будет далее продвигаться по пути демократии и свобод.

Фото: Alain Lauga/Dreamstime.com

Советский Союз

А вот самый удачный опыт наложения санкций пришелся на Советский Союз. Они сработали и выполнили свою функцию.

Было два вида санкций. Сначала – в 1974 году поправка Джексона-Вэника к Закону о торговле США.

Ее ввели за то, что Советский союз не разрешал эмиграцию для лиц еврейской национальности. Но это формальный повод. Можно было найти любой.

Главная причина была в том, что в Советском Союзе не было прав и свобод.

Санкции запрещали США предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле с СССР. Нельзя было кредитовать и поставлять туда технологии, которые могли бы помочь развиваться Союзу.

А второй вид санкций – косвенные. Это цены на нефть.

Они не объявлялись, но очень сильно повлияли на развал Советского Союза.

Фото: Konstantin Semenov\Dreamstime.com

Иран

Иран находился под санкциями несколько десятилетий, как и Куба.

Тоталитарное государство, которое преследовало своих собственных граждан и поддерживало международный терроризм.

В 1984 году был введен запрет на продажу оружия и на экономическую помощь Ирану.

В 1996 году был введен запрет на торговлю нефтью между Ираном и США, а в 2004 году — запрет на прямые контакты между иранскими и американскими банками.

Все эти санкции привели к резкому росту стоимости товаров первой необходимости в стране.

Можно считать, что их цель была достигнута, потому что в 2015 году Иран заключил “ядерную сделку” с Бараком Обамой, Россией и еще 4 странами, после чего часть ограничений была снята.

Некоторые говорят, что сделка была плохая, поэтому Дональд Трамп ее разорвал.

Да, она не была идеальной, но и не была плохой. С ней работали несколько лет, прописали до мельчайших подробностей.

Санкции тогда сработали, но частично. Иран не капитулировал полностью, как Куба, только потому что у них есть нефть.

Хоть и было наложено нефтяное эмбарго против Ирана и страна была отключена от SWIFT, однако какую-то часть нефти им разрешали продавать. Тогда существовал дефицит нефти в мире.

Страна на эти деньги могла получать продовольствие, и поэтому сносно существовала. Не так бедно, как Куба, и не так нище, как в Северная Корея.

Фото: Leon Neal/Getty Images

Северная Корея

Первые санкции против КНДР США ввели еще в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

В последующие годы они расширялись и углублялись, в том числе в связи с ядерной программой Пхеньяна.

Однако самые большие ограничения были наложены в последние три года.

В 2016 году американские власти ввели санкции против любых лиц или организаций, которые поставляют в КНДР металлы или минеральные ресурсы, а в 2017 году Трамп подписал указ, предписывающий отключать от финансовой системы США любые международные компании, которые сотрудничают с Северной Кореей.

Курс был наведен на удушение северокорейской экономики. Однако это вариант, где санкции пока что не сработали так, как ожидалось.

Северную Корею поддерживают экономически Китай с Россией.

Кроме того, они помогают уходить от санкций через свои фирмы.

Фото: Lebedev Alexey\Dreamstime.com

Что нужно знать о санкциях против России

США ввели 19 пакетов санкций против России.

Страны ЕС ввели 6 пакетов, 3 из которых за Крым и агрессию на Донбассе, 4-й пакет за турбины Siemens, 5-й за Солсбери, и 6-й за Керченский мост.

Первые три пакета каждые полгода возобновляются.

Куда это ведет

Например, поправка Джексона-Вэника, о которой мы уже упоминали, была введена в 1974 году, а отменена в 2012, хотя Советский Союз уже 20 лет не существовал.

Это говорит о том, что все санкции, которые ввели США против России, будут действовать десятилетиями.

Не будет уже Путина, закончится война победой Украины, но все равно эти санкции будут действовать, потому что такова природа этого явления.

Всегда будет повод. Это как кнут, который есть у Запада. Он используется для того, чтобы изменить природу России, сделать ее предсказуемой и такой, что соблюдает международные договоры.

Санкции вводятся трудно, но отменяются они в 100 раз труднее.

Плюс 19 пакетов США не введены за что-то одно. Это принцип размазывания санкций. Некоторые за Крым, за Донбасс, за нарушение Минских договоренностей, за химическое оружие в Великобритании, за нарушение договора нераспространения ядерного оружия и так далее.

И если вдруг в один день произойдет фантастика – и Россия станет доброй и послушной, все равно все санкции в один день не отменятся.

Нужно будет каждую рассматривать отдельно – это будут десятилетия.

Санкции уже подействовали и сделали свое огромное дело. Если бы не было санкций, мы не знаем, где могли бы быть танки России в 2014 году.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что уже сделали санкции против России, а также, какие еще могут внести.

Валерия Малицкая

Фото: Iurii Kuzo/Dreamstime.com