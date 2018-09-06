Отравление Скрипалей: Лондон указывает на Путина

В Британии возлагают на президента РФ Владимира Путина основную ответственность за отравление Скрипалей.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что возлагает на президента Российской Федерации Владимира Путина основную ответственность за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В частности, Уоллес заявил, что он на 100% уверен, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, были государственными убийцами. Также британский министр утверждает, что Путин несет главную ответственность за действия своих шпионов.

– В конечном итоге, он это делает, поскольку он является президентом Российской Федерации, и это его правительство контролирует, финансирует и руководит военной разведкой, известной как ГРУ, благодаря своему министру обороны. Я не думаю, что кто-то может сказать, что Путин не контролирует свое государство, – подчеркнул Уоллес.

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Он заявил, что Петров и Боширов члены ГРУ.

– Это не какая-то несанкционированная или нештатная операция. Солдаты делают то, что им говорят, они выполняют приказы. Поэтому, я думаю, вполне понятно, что российское государство несет значительную ответственность за это, вместе с лицами, решившими совершить нападение на граждан Великобритании и людей в этой стране, – добавил Уоллес.

Напомним, 4 марта Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в английском городе Солсбери.

10 апреля из больницы выписали дочь Скрипаля Юлию. Ее перевезли в некое безопасное место. Самого Скрипаля выписали из больницы 18 мая.

Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, но Москва отрицает обвинения. К концу марта более 25 стран поддержали версию Великобритании и в знак солидарности выслали более 140 российских дипломатов.