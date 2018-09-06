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Санкции за кибератаки. Конгресс США принял закон

Палата представителей США приняла законопроект, позволяющий накладывать санкции на исполнителей и заказчиков кибератак.

Конгрес США

Об этом сообщает комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США.

– Согласно законопроекту, под санкции может попасть любое иностранное физическое лицо или организация, ответственные за спонсируемую государством киберактивность, которая представляет значительную угрозу нацбезопасности, внешней политике, экономике и финансовой стабильности США, – говорится в сообщении.

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Законопроект еще должен принять Сенат США.

Кстати, киберактивность возглавила список всемирных угроз Национальной разведки в 2018 году.

По подсчетам Белого дома, злонамеренная кибердеятельность стоила экономике США $109 млрд только в 2016 году.

Ранее сообщалось, что 22 августа должен был начаться первый этап новых американских санкций против России, но введение в действие отложили до 27 августа.

Фото: Dreamstime

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