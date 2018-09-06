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В США умер известный актер 70-х Берт Рейнольдс

В штате Флорида (США) умер актер Берт Рейнольдс.

В штате Флорида (США) в возрасте 82 лет умер актер Берт Рейнольдс, который был очень популярен в 70-80-х годах, сообщает TMZ.

По информации издания, причиной смерти стал сердечный приступ.

У актера долго время наблюдались проблемы с сердцем и в феврале 2010 года он перенес тяжелую операцию.

Самую большую известность Рейнольдсу принесли роли в фильмах Смоки и Бандит, Все псы попадают в рай, Ночи в стиле буги. Также он был лауреатом двух премий Золотой глобус.

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К слову, в США в возрасте 63 лет умер известный актер Кристофер Лоуфорд.

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