В США умер известный актер 70-х Берт Рейнольдс

В штате Флорида (США) умер актер Берт Рейнольдс.
В штате Флорида (США) в возрасте 82 лет умер актер Берт Рейнольдс, который был очень популярен в 70-80-х годах, сообщает TMZ.
По информации издания, причиной смерти стал сердечный приступ.
У актера долго время наблюдались проблемы с сердцем и в феврале 2010 года он перенес тяжелую операцию.
Самую большую известность Рейнольдсу принесли роли в фильмах Смоки и Бандит, Все псы попадают в рай, Ночи в стиле буги. Также он был лауреатом двух премий Золотой глобус.
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К слову, в США в возрасте 63 лет умер известный актер Кристофер Лоуфорд.
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