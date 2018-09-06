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Власти РФ отравили Скрипаля – заявление 4-х стран

К отравлению Сергея Скрипаля причастно высшее руководство РФ, убеждены лидеры США, Франции, Германии и Канады.

Дональд Трамп, Емануель Макрон, Ангела Меркель

США, Франция, Германия и Канада убеждены, что правительство РФ “почти наверняка” лично одобрило операцию по отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, передает ВВС.

В своем совместном заявлении лидеры стран призвали Россию обеспечить полное раскрытие данных о программе химоружия Новичок.

К слову, Россия продолжает отрицать любую причастность к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

Читайте: Дело Скрипалей: имена и фото подозреваемых россиян

Напомним, основную ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон возлагает на Владимира Путина.

Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

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