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Без Путина и с украинской Москвой. Астролог о будущем РФ

Развал России начнется со вхождения Плутона в зодиакальный знак Водолея в 2025 году. В результате распада РФ часть ее территорий отойдет Украине, уверен астролог.

Росія Москва Кремль

Развал России начнется  в 2025 году, рассказал Главреду астролог Влад Росс.

По его словам, “это будет первая “трещина” в российском государстве, в российской власти”. После этого и до 2040 года РФ будет рассыпаться на отдельные республики.

Астролог напомнил, что СССР распался чуть больше, чем через 10 лет после нападения на Афганистан и таким образом возникла РФ.

– А примерно через 10 лет после нападения на Украину начнет разваливаться путинский режим и Россия. Самого Путина к тому времени уж точно не будет у власти.

Сейчас это слышать невероятно, но кто знал, что в 1991 году развалится Советский Союз – за несколько лет до этого, тоже было бы странно услышать такой прогноз, – добавил Росс.

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По словам астролога, в результате распада РФ часть ее территорий отойдет Украине.

– Крым и Кубань Украине не вернуть, но зато Киеву достанется вся европейская часть России вместе с Москвой, вернее то, что от нее останется, – добавил Росс.

Ранее астролог утверждал, что выборы в 2018-м году станут последней победой Владимира Путина. После этого его ждут свержение власти и экономические потрясения.

Фото: Getty Images

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