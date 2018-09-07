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Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек – The Times

Количества Новичка, использованного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, хватило бы для убийства 4 тысяч человек.

Поліція

В Британию привезли такое количество нервно-паралитического вещества Новичок, что оно могло забрать жизни четырех тысяч людей, сообщает The Times со ссылкой на источник, работающий в сфере безопасности.

Вещество, которое использовали для отравления Скрипаля в Солсбери, было 100% Новичком.

Оно ​​в 5-8 раз токсичнее, чем боевые отравляющие VX-газы, изготовленные в Великобритании в середине прошлого века.

По информации источника, концентрация Новичка, который был во флаконе для духов, способна было вызвать “значительную потерю жизней”.

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Напомним, в отравлении Скрипалей подозревают двух офицеров ГРУ – россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

СМИ сообщали, что для отравления Новичком они использовали флакон духов Nina Ricci Premier Jour со специальным разбрызгивателем.

Именно эту емкость позже нашли британцы, отравленные в парке Эймсбери.

Фото: Pixabay

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