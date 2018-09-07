Бывший полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, в последние годы сотрудничал с разведкой Испании, что могло стать причиной покушения.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источник в испанской полиции.

По его словам, Скрипаль помогал испанским спецслужбам бороться с российскими криминальными авторитетами, некоторые из которых связаны с правительством РФ.

Издание отмечает, что Скрипаль сотрудничал и с другими спецслужбами: встречался с чешскими разведчиками в 2012 году в Праге и с разведслужбами Эстонии в 2016 году.

В последние годы Скрипаль ездил в Испанию на несколько встреч, но их содержание и точное время засекречено.

К слову, Россия продолжает отрицать любую причастность к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

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Но основную ответственность за отравление Сергея Скрипаля Лондон возлагает на Владимира Путина.