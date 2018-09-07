США перехватили стратегические бомбардировщики РФ

Американские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-95 недалеко от Аляски.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95, которые пролетали над Северным Ледовитым океаном, Беринговым и Охотским морями, были перехвачены американскими истребителями F-22, сообщает Радио Свобода.

В Министерстве обороны РФ заявили, что бомбардировщики якобы выполняли запланированные полеты над нейтральными водами, когда их начали сопровождать американские истребители.

По словам представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Майкла Кучарека, инцидент произошел в опознавательной зоне ПВО Аляски.

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Российские Ту-95 сопровождали до момента, когда они покинули опознавательную зону.

К слову, истребители Великобритании перехватили над Черным морем российский противолодочный самолет Бе-12.