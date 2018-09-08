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Возле границ Латвии замечены российские самолеты

Неподалеку границ Латвии Национальные вооруженные силы зафиксировали полет двух российских военно-транспортных самолетов.

Инцидент произошел над Балтийским морем, недалеко от территориальных вод Латвии, сообщают НВС в Twitter.

В частности, там пролетели российские военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26.

Читайте: Возле границ Латвии замечены военные корабли РФ

К слову, еще весной Россия собиралась провести тренировочные пуски ракет над экономической зоной Латвии в Балтийском море.

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