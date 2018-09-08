Польские следователи осмотрели обломки самолета Качиньского

В России польские следователи завершили осмотр обломков самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском.
Об этом сообщает издание RMF24.
Отмечается, что работы начались 3 сентября и велись в сотрудничестве с российскими следователями, которые предоставили специальное оборудование для сферической фотографии деталей.
В пятницу, 7 сентября, все работы по проверке структурных элементов самолета Ту-154 завершились.
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Напомним, самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, погибли все 96 человек.
Через 8 лет после авиакатастрофы Россия разрешила Польше впервые осмотреть обломки самолета Ту-154М Леха Качиньского.
Фото: Gazeta Polska
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