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Польские следователи осмотрели обломки самолета Качиньского

В России польские следователи завершили осмотр обломков самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском.

Смоленська катастрофа

Об этом сообщает издание RMF24.

Отмечается, что работы начались 3 сентября и велись в сотрудничестве с российскими следователями, которые предоставили специальное оборудование для сферической фотографии деталей.

В пятницу, 7 сентября, все работы по проверке структурных элементов самолета Ту-154 завершились.

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Напомним, самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, погибли все 96 человек.

Через 8 лет после авиакатастрофы Россия разрешила Польше впервые осмотреть обломки самолета Ту-154М Леха Качиньского.

Фото: Gazeta Polska

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