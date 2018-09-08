Рак последней стадии: создатель Новичка сделал признание

У советского химика Вила Мирзаянова рак простаты на последней стадии.

Недавно врачи известному советскому химику Вилу Мирзаянову, который считается одним из разработчиков нервно-паралитического вещества Новичок, сообщили, что у того диагностирован рак простаты последней стадии.

Об этом сам специалист сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Мирзаянова, в итоге медики начали лечить его гормонной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам и тем самым лишают их необходимого источника энергии.

– В результате (в идеале) раковые клетки погибают до 5-процентного уровня, с чем, как мне объяснил врач Гольдфарб, люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако, лечение весьма чувствительно. Приходится терпеть, – отметил он.

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Кроме того, химик подчеркнул, что в связи с болезнью и ее лечением ему пока трудно давать комментарии как в соцсетях, так и во время интервью.

– Настроение меняется, что точно соответствует гормонной терапии. Так и сказано в описании. Однако, не собираюсь сдаваться без боя, – добавил разработчик Новичка.

Напомним, 4 марта бывшего ГРУшники Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в английском городе Солсбери.