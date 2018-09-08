РФ нанесла 60 авиаударов по Идлибу, есть жертвы среди гражданских

Российские самолеты сегодня нанесли около 60 авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

В результате авиаударов авиации РФ в Идлибе погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, сообщает AFP со ссылкой на данные сирийского наблюдательного пункта по правам человека.

Отмечается, что среди погибших – двое детей.

Сегодняшние авиаудары были самыми мощным бомбардировкам с 10 августа, когда в провинции Идлиб и соседней провинции Алеппо были убиты 53 мирных жителя, среди которых – 28 детей.

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Несколько дней назад российская и сирийская авиация нанесли удар по Идлибу, тогда погибли не менее 13 мирных жителей,.

Фото: Chris McGrath/Getty Images