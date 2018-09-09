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Митинги в РФ: задержали более 800 человек

Правозащитники сообщают о 839 задержанных на митингах против пенсионной реформы в РФ.

По всей России из-за участия в митингах против повышения пенсионного возраста задержаны 839 человек, сообщает правозащитная организация ОВД-инфо.

Читайте: Без Путина и с украинской Москвой. Астролог о будущем РФ

Ранее Факты ICTV писали, что полиция разогнала участников антиправительственного протеста, которые остались ночевать возле памятника в центре Кишинева.

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