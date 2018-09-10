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Аномалия в Африке: саванну засыпало снегом

В Капской провинции (ЮАР) прошел сильный снегопад.

Сніг в Африці

В Капскую провинцию (ЮАР) пришел холодный фронт, а вместе с ним и сильный снегопад, сообщает MetHíradó в Facebook.

На фото и видео можно увидеть заснеженную саванну.

Также там красуются и животные, которые ранее не сталкивались с таким погодным явлением.

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Аномалия в Африке: саванну засыпало снегом / 3 фотографии

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К слову, из-за снега в Турции были перекрыты трассы, ведущие к популярным курортам.

Фото: MetHíradó

Відео: MetHíradó

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