Боец ММА и сторонник “ЛНР” Монсон стал депутатом в России

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон одержал победу на выборах в городскую думу подмосковного Красногорска.

Спортсмен баллотировался от партии Единая Россия, сообщает РБК.

Этот факт разозлил вице-спикера Госдумы и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза Игоря Лебедева, который откровенно оскорбил адепта “русского мира” и “гражданина ЛНР”.

– Что будет делать Монсон в органе, куда его выбрали? Какие законы принимать? Он русский язык вчера выучил только. Человек бился всю жизнь головой на ринге, а теперь пришел законы принимать? Чушь собачья. Получил гражданство – молодец. Иди развивай спорт. Построй в Красногорске спортивный центр. Какая политика? Там нужны совсем другие люди, – возмутился Лебедев в комментарии Чемпионат.com.

Читайте: ЕС осудил планы боевиков провести “выборы” в “ЛДНР”

Как сообщалось, Монсон, принявший гражданство РФ, посетил Донбасс.