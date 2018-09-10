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Германия может нанести удар по Сирии – СМИ

Минобороны Германии может использовать бомбардировщики, чтобы нанести удар по армии Асада в Сирии.

Сирія

В Министерстве обороны Германии обдумывают возможность нанести удар по Сирии с помощью бомбардировщиков Tornado в случае применения химического оружия в стране, сообщает Bild.

– Tornado бундесвера могли бы нанести удары с воздуха по военной инфраструктуре бок о бок с США, Великобританией, Францией и, вероятно, другими новыми союзниками, – говорится в сообщении.

Если Минобороны проработают этот план, то окончательное решение будет за канцлером Германии.

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К слову, после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки глава Генштаба РФ Валерий Герасимов направил высшему военному командованию США тайное письмо с предложениями по восстановлению Сирии.

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