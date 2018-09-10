Санкции в действии: в России обвалился рубль

В России курс доллара впервые с 16 марта 2016 года превысил 70 рублей.
Об этом пишет РБК.
Достигнув пиковой отметки, курс доллара несколько снизился. К 10:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 руб, что примерно на 2 коп. ниже уровня закрытия торгов 7 сентября. Курс евро к этому моменту достиг отметки 80,66 руб, что на 26 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы.
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