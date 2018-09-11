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Ким Чен Ын просит Трампа о новой встрече

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о второй встрече.

Кім Чен Ин

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, который просит о второй встрече, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

– Это было очень теплое, очень позитивное письмо. Основная цель письма состояла в том, чтобы просить и запланировать еще одну встречу с президентом, к которой мы открыты и находимся в процессе ее координации, – заявила Сандерс.

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По ее словам, новое послание руководителя КНДР передано Трампу.

При этом полное содержание письма в Белом доме готовы обнародовать, если только лидер Северной Кореи даст на это согласие.

Напомним, в июне Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу на саммите в Сингапуре. Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.

После длительных переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ о денуклеаризации Корейского полуострова.

Позже Трамп получил официальное письмо от Ким Чен Ына, которое доказало существенный прогресс в отношениях между США и КНДР.

В августе советник Трампа заявил, что президент США готов к еще одной встрече с лидером КНДР.

Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images

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