Нидерланды прекратят поддержку сирийской оппозиции – СМИ

Нидерланды планируют прекратить предоставление помощи оппозиционным силам Сирии.

Нидерланды планируют прекратить поддержку оппозиционных сил Сирии, которую они оказывали на протяжении гражданской войны, сообщает NRC Handelsblad.

– Возможность того, что в краткосрочной перспективе ход войны изменится, очень небольшая, – говорится в сообщении.

Чиновники Нидерландов убеждены, что победа армии режима Башара Асада неизбежна. Программу помощи в правительстве назвали разочарованием.

Кроме того, страна прекратит поддержку гуманитарной группы Белые каски, которая доставала мирных жителей из-под завалов после бомбежек и оказывала первую помощь.

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К слову, после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки глава Генштаба РФ Валерий Герасимов направил высшему военному командованию США тайное письмо с предложениями по восстановлению Сирии.