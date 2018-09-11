PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Нидерланды прекратят поддержку сирийской оппозиции - СМИ/

Нидерланды прекратят поддержку сирийской оппозиции – СМИ

Нидерланды планируют прекратить предоставление помощи оппозиционным силам Сирии.

Сирія

Нидерланды планируют прекратить поддержку оппозиционных сил Сирии, которую они оказывали на протяжении гражданской войны, сообщает NRC Handelsblad.

– Возможность того, что в краткосрочной перспективе ход войны изменится, очень небольшая, – говорится в сообщении.

Чиновники Нидерландов убеждены, что победа армии режима Башара Асада неизбежна. Программу помощи в правительстве назвали разочарованием.

Кроме того, страна прекратит поддержку гуманитарной группы Белые каски, которая доставала мирных жителей из-под завалов после бомбежек и оказывала первую помощь.

Читайте: Германия может нанести удар по Сирии – СМИ

К слову, после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки глава Генштаба РФ Валерий Герасимов направил высшему военному командованию США тайное письмо с предложениями по восстановлению Сирии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка