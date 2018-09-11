Ураган Флоренс: в США объявили чрезвычайное положение

Власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории Флоренс.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Washington Post.

Как отмечает издание, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер вместе с руководителями полиции, спасательной службы и других служб города провели совместную пресс-конференцию об опасности приближения урагана.

– Чиновники в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение во вторник, вслед за Мэрилендом и Вирджинией, – говорится в сообщении.

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В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что ураган Флоренс будет “одним из сильнейших за десятилетия” и пообещал, что власти примут все необходимые меры для минимизации ущерба.

Как сообщалось, ураган в Украине обесточил населенные пункты на Донбассе.