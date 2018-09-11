Европарламент может ввести санкции против Венгрии

В Европарламенте считают, что против Венгрии нужно ввести дисциплинарные санкции.

Докладчик Европарламента Джудит Сарджентини заявила, что нужно ввести дисциплинарные санкции против Венгрии, поскольку венгерское правительство часто нарушало правила ЕС, передает Европейская правда.

– Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь лишить будущие поколения навыков критического мышления. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом. Они сделали невозможным для неправительственных организаций предоставлять необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам, – сказала Сарджентини.

По ее словам, члены правительства Виктора Орбана и их родственники обогащаются за счет фондов Европы.

– Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 – неизбежна… Пришло время сделать выбор – либо позволить одному из правительств нарушать правила союза без последствий или же дать понять, что эти правила больше чем просто написанный на бумаге текст, – подытожила докладчик Европарламента.

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К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел разговор со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, по итогам которого венгерская сторона должна изменить название своего уполномоченного “по Закарпатью”.