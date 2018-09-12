Историческое решение. Европарламент ввел санкции против Венгрии

Европейский парламент 12 сентября проголосовал за введение санкций против Венгрии. Это первый случай принятия штрафных мер в отношении страны-участницы ЕС.

Евросоюз обвиняет Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции, сообщает DW.

Теперь Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать именно Евросовет.

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Комментируя решения Европарламента, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал его мелкой местью.

По его словам, решение было принято с помощью подлога и противоречит европейским соглашениям.

Вчера, 11 сентября, в Европарламенте заявили, что нужно ввести дисциплинарные санкции против Венгрии, поскольку венгерское правительство часто нарушало правила ЕС.