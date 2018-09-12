Трамп ввел санкции за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных граждан или компаний, которые вмешиваются в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении санкций против иностранцев, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, сообщает Reuters.

Санкции будут включать заморозку активов и ограничение доступа к финансовой системе США. Кроме того, американцам запретят инвестировать в компании, попавшие под ограничения.

Решение о введении санкций в соответствии с указом Дональда Трампа будут принимать Госдеп и Минфин США.

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По данным The Hill, санкции будут автоматически распространяться на иностранные правительства, юридические лица или отдельных людей, осуществивших вмешательство в выборы или способствовавших ему.

Указ также обязывает спецслужбы США расследовать факты предполагаемого вмешательства.