В России нашли подозреваемых по делу Скрипалей – Путин

Владимир Путин заявил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская разведка назвала подозреваемыми в отравлении Скрипалей, являются гражданскими лицами.

Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу отравления нервным агентом Новичок в британском Солсбери находятся в РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская власть знает об этих людях, но ничего криминального сказать о них не может.

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– Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли, – сообщил Путин. – Ничего особенного и криминального нет, уверяю вас.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые по делу об убийстве бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери являются офицерами ГРУ.

Фото: Metroplitan Police