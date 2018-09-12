ЕС отменит переход на летнее и зимнее время – когда и как

Европейская комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от перехода на зимнее и летнее время в 2019 году.

План отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов Еврокомиссия представила 12 сентября.

Сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако ЕК предлагает странам-членам решить, по какому времени они хотят жить – зимнему или летнему.

Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 года.

Последний обязательный переход на летнее время в Евросоюзе состоится 31 марта 2019 года.

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Государства, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз 27 октября 2019 года.

После этого сезонный перевод часов в Евросоюзе будут отменен.

Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.

Напомним, Евросоюз решил отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.

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