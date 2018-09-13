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Активист Pussy Riot, выбегавший на поле на ЧМ-2018, в реанимации

Участник Pussy Riot Петр Верзилов, выбегавший на поле во время ЧМ-2018 в России, находится в реанимации.

Участник Pussy Riot Петр Верзилов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Его близкие не исключают, что его могли отравить. Как сообщила Эху Москвы подруга Верзилова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, родственников и близких к нему не пустили, диагноз врачи не называют. По ее словам, Верзилову стало плохо во вторник вечером.

Напомним, во время финального матча чемпионата мира по футболу участники группы Pussy Riot, среди которых был Верзилов, выбежали на поле в полицейской форме. Позже им дали по 15 суток административного ареста.

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Как сообщалось, активистки Pussy Riot устроили акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Фото: Антон Сергиенко / РБК

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