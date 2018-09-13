Будет ли третья мировая от Путина и новое обострение в Сирии

В начале сентября Сирия вновь стала самой горячей точкой планеты.

Идлиб – последняя провинция, которую в основном контролируют противники Башара Асада. Более двух миллионов жителей, которые не поддерживают режим сирийского диктатора.

В Госдепе США заявили, что у них есть доказательства подготовки сирийского режима к химатаке.

После прошлогоднего химудара по провинции Идлиб, в котором Вашингтон обвинил Москву и Дамаск, Трамп приказал выпустить ракеты-томагавки по объектам, где могла изготавливаться и храниться подобное оружие.

Россия предупредила США о подготовке авиаудара в Сирии района, где находятся американские военные. Пентагон расценил это предупреждение как угрозу жизни своих солдат.

Между тем масла в огонь новой холодной войны подливают грядущие военные учения Восток-2018, которые Россия проведет на территории Сибири и Дальнего Востока. Самые масштабные за последние 40 лет.

В маневрах примут участие подразделения нескольких военных округов, Тихоокеанский и Северный флот. Присоединяться к учениям Китай и Монголия.

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В НАТО подобные маневры назвали подготовкой к серьезному конфликту. Так американские истребители Ф 22 неподалеку Аляски перехватили и сопровождали два российских бомбардировщика Ту-95, которые могут нести ядерный заряд.

И хотя они не нарушили воздушное пространство США и Канады, были достаточно близко для потенциального удара по американской базе ВВС в Клир-Эйр.

Очевидно, что Россия снова играет на нервах США и не только в Сирии. Америка пока реагирует сдержанно. Но, как показал прошлый год, от глубокого беспокойства до удара томагавками один шаг.

К слову, почему НАТО и РФ никогда не решатся на открытую войну.