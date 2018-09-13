Отравление Скрипаля: подозреваемые планировали “оторваться” в Солсбери

Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля россияне – Александр Петров и Руслан Боширов – рассказали, зачем ездили в Великобританию.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today.

По их словам, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором – “друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город”.

– С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери, – добавил Петров.

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Кроме того, россияне прокомментировали версию британской полиции о том, что Новичок перевозили во флаконе из-под духов Nina Ricci.

– Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи, – сказал Боширов.

Обновлено в 16.38. В МИД Великобритании заявили, что правительству “понятно, что эти мужчины являются офицерами российской военной разведки ГРУ, которые использовали чрезвычайно токсичное, нелегальное химическое оружие на улицах нашей страны”.

– Мы неоднократно просили Россию рассказать о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня – как мы видели это постоянно – они отреагировали искажениями и ложью, – добавила пресс-секретарь.

Напомним, в отравлении Сергея Скрипаля британские правоохранители подозревают двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Лондон утверждает, что подозреваемые – офицеры ГРУ.

Власти выдали национальный и международный ордера на арест Петрова и Боширова.

В свою очередь Владимир Путин уже заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами.

Фото: Скриншот видео/Russia Today