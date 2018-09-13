США готовят вторую волну жестких санкций против России

Правительство США работает над второй волной жестких санкций против РФ в связи с расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Об этом во время слушаний в Палате Представителей Конгресса США сообщила помощница госсекретаря Маниша Сингх.
Так, Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия.
РФ не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций.
– Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках закона по контролю над химическим и биологическим оружием и запретом ее использования,
– отметила Маниша Сингх.
Сообщается, что введение санкций запланировано на ноябрь 2018 года.
К слову, начальный раунд санкций ограничивает экспорт в Россию товаров и технологий США из соображений национальной безопасности, включая электронику, лазеры и некоторые специализированные технологии добычи нефти и газа.
Такие действия могут блокировать сотни миллионов долларов экспорта.Читайте: Отравление Скрипаля: подозреваемые планировали "оторваться" в Солсбери Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек - The Times Отравление Скрипаля: Великобритания призывает ЕС ввести санкции против РФ
Напомним, как действуют санкции, самые яркие примеры их применения в мире, и к чему приведут санкции против России.