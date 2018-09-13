США готовят вторую волну жестких санкций против России

Правительство США работает над второй волной жестких санкций против РФ в связи с расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом во время слушаний в Палате Представителей Конгресса США сообщила помощница госсекретаря Маниша Сингх.

Так, Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия.

РФ не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций.

– Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках закона по контролю над химическим и биологическим оружием и запретом ее использования,

– отметила Маниша Сингх.

Сообщается, что введение санкций запланировано на ноябрь 2018 года.

К слову, начальный раунд санкций ограничивает экспорт в Россию товаров и технологий США из соображений национальной безопасности, включая электронику, лазеры и некоторые специализированные технологии добычи нефти и газа.

Такие действия могут блокировать сотни миллионов долларов экспорта.

Напомним, как действуют санкции, самые яркие примеры их применения в мире, и к чему приведут санкции против России.