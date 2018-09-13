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В Ryanair анонсировали новую забастовку в 5 странах – дата

Экипажи авиакомпании Ryanair анонсировали новую забастовку, которая состоится в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и Португалии.

Ryanair

28 сентября профсоюзы экипажей Ryanair будут бастовать в Италии, Испании, Португалии, Бельгии и Нидерландах. Они будут требовать повышения заработной платы, сообщает RTE.

Компания рассчитывает, что часть сотрудников все же будет работать в нормальном режиме.

По словам генерального директора Ryanair Майкла О’Лири, авиакомпания, выполняющая около 2,5 тыс. перелетов ежедневно, готова понести убытки от забастовки, если такова цена защиты низкой стоимости бизнес-модели.

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К слову, ирландский лоукостер Ryanair планирует в 2019 году запустить из Польши 17 новых рейсов, семь из которых – в Украину (Киев и Львов).

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