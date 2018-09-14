Через 5 лет Великобритания вернется в Евросоюз – Тони Блэр

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр на ежегодной встрече YES заявил, что через 5 лет Великобритания отменит Brexit.

На 15-й конференции YES выступил экс-премьер Великобритании Тони Блэр. В частности, на дебатах о будущем Евросоюза он напомнил о важности этого союза для каждой из стран:

– Цель существования Европы – быть мощным игроком в этом веке. Америка, Китай и Индия будут тремя мировыми гигантами. Малым странам придется объединяться, чтобы конкурировать с ними.

Более того, он предположил, что сейчас ЕС переживает не лучшие времена, однако уже через 5 лет ситуация улучшится:

– Еврозона находится в кризисе, это правда. Однако, я дам прогноз. Европа (Европейский союз, – Ред.) через 5 лет будет процветать и Великобритания отменит свое решение о Brexit.

Он отметил, что не поддерживает выход Британии из ЕС и будет бороться за изменение решения и повторный референдум. Он уверен, что Великобритания и Европа взаимовыгодные друг-другу:

– Если страны имеют одинаковые демократические ценности – они должны стоять вместе. У меня нет никаких сомнение, что Европа будет лучше, если Великобритания останется, а Великобритания будет лучше, если не покинет ЕС.

Напомним, что в Киеве продолжается 2-й день форума YES.