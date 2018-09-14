Кондолиза Райс назвала основную проблему американцев

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс высказалась о политике США и проблем, с которыми сталкиваются американские граждани, а также дала совет украинцам. Об этом она говорила на 15-й встрече YES.
В Киеве продолжается 15-я встреча Ялтинской европейской стратегии.
Сюда съехались более 600 политиков, дипломатов, общественных деятелей и бизнесменов из 28 стран мира, в том числе из России.
На сессии будущее США выступили бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс, экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол и американский экономист Лоуренс Саммерс.
Политическая система США построена таким образом, что сохраняет устойчивость и сбалансированность любой президенте, заявила 66-й Государственный секретарь США Кондолиза Райс.
В частности, Кондолиза Райс обратилась к украинским политикам с советом:
– Президент Дональд Трамп – один из многих деятелей нашей политической системы. Отцы-основатели США, и для молодых демократов в Украине это хорошая наука, с огромным подозрением относились к исполнительной власти. Они предусмотрели систему сдержек и противовесов: двухпалатный парламент, гражданское общество, пресса. Это система не единоличная, не одного человека.
На гипотетический вопрос хотела бы Кондолиза Райс работать у такого президента как Трамп, она отказалась отвечать. Однако намекнула:
– Я была секретарем у президента, который вызвал у меня восхищение.
В то же время, она заявила, что в США не все так радужно, как кажется на первых взгляд и их граждане также имеют глобальные проблемы:
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– США свои сложности. Мы – поляризованная страна, страна где много граждан чувствуют себя так, будто их оставили за пределами новых реалий, возникших из-за глобализации и автоматизации.