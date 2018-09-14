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Манафорт признал себя виновным в заговоре против США

Политтехнолог Пол Манафорт признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию.

Пол Манафорт

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт решил пойти на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию, сообщает Reuters.

Признание Манафорта может ударить по репутации президента США Дональда Трампа. Он поддержал решение своего бывшего главы предвыборного штаба не идти на сделку с прокурорами.

Ранее было установлено, что Манафорт стоял за заговором, целью которого было обойти налоговые и банковские законы США.

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К слову, бухгалтер Пола Манафорта (экс-политтехнолога Виктора Януковича) Синтия Лапорта призналась в суде, что помогла подписывать задним числом документы и фальсифицировать финансовые записи.

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