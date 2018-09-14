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Отравление в Солсбери: в Нидерландах задержали российских шпионов

В Нидерландах задержали и отправили в Россию двух российских шпионов. Агенты хотели заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице, которая помогает расследовать химические атаки Сирии и отравления в Солсбери.

Инцидент произошел в начале текущего года, но точно дата задержания неизвестна, пишет DW.

Россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпиц, которая помогает расследовать химические атаки Сирии и отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

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Ранее эта лаборатория становилась объектом атаки хакеров.

Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, в отравлении Сергея Скрипаля британские правоохранители подозревают двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Фото: dreamstime.

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